Dieses Start-up will Kinder besser vor Gefahren im Internet schützen

© Imago / Andrey Popov Safetonet will das Surfen für Kinder sicherer machen

Kinder bekommen heute bereits früh ein eigenes Smartphone in die Hand gedrückt. Mit Cybermobbing, Hate Speech und sexuellen Inhalten lauern im Internet allerdings zahlreiche Gefahren für die Jungen und Mädchen. Ein britisches Unternehmen hat eine App entwickelt, die das Surfen auf mobilen Geräten jetzt sicherer machen soll. In Deutschland will es sich nun mit Telkos und Versicherern zusammentun.