Wendi, bislang sorgt Yext in erster Linie dafür, dass Unternehmen mit korrekten und aktualisierten Informationen im Internet auffindbar sind. Mit "Answers" bringen Sie bald neues Produkt in den Markt. Worum geht es dabei? "Answers" macht es den Nutzern möglich, auf den jeweiligen Websites der Unternehmen Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Denn bislang ist es so: Man sucht bei Google etwas, vielleicht geht es um ein Finanzthema, und wird von dort auf die Website eines Unternehmens geführt. Wenn man aber dort nach einem spezialisierten Berater für dieses Thema sucht, kommt man häufig nicht mehr weiter und springt zurück zu Google.