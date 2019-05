Herr Rausch, noch vor kurzem spielten sich viele Adtech-Anbieter als neue revolutionäre Wertschöpfungsstufe im digitalen Werbemarkt auf. Mittlerweile ist die Euphorie verflogen, die Bewertungen sinken, die Zahl der Übernahmen steigt – Appnexus etwa gehört nun zum US-Telko-Riesen AT&T. Ihr Konkurrent Sizmek ist gar insolvent. Was ist da los im Markt?

Seit vielen Jahren reden alle von einer Konsolidierung bei Adtech – doch die berühmten Lumascape-Schaubilder wurden immer voller, mit dauernd neuen Anbieter-Logos. Erst jetzt scheint sich etwas zu bewegen. Was grundsätzlich gut ist, wenngleich Adtech in der Venture-Capital-Szene deshalb nicht sehr angesagt ist: Sie stellt weniger neues Kapital für Gründungen und Expansion zur Verfügung. Und viele etablierte Anbieter legen sich die strategischen Karten und müssen sich entscheiden: Wachstum durch weitere Investitionen oder durch Akquisitionen – oder Verkauf, also Exit.