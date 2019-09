undkennenmit Sitz in Nyon bereits. Sie hatten bereits Führungspositionen im Unternehmen inne. Ihre Kenntnisse des Schweizer Werbemarkts und in der digitalen Kommunikation haben dazu beigetragen, das Unternehmen in den vergangenen Jahren weiterzuentwickeln, wie es in einer Medienmitteilung heisst."Aldina Kasper und Fabian Delmonico besitzen die Qualitäten und Kompetenzen, um unsere Tochtergesellschaft in einem zukunftsträchtigen, aber gleichzeitig immer anspruchsvolleren Umfeld weiterzuentwickeln", erklärt, CEO der Virtual Network, der Muttergesellschaft.Die beiden folgen in den neuen Positionen auf, der all seine Funktionen in der Virtual Network Gruppe aufgegeben hat, um sich neuen beruflichen Projekten zu widmen.