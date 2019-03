Mark Zuckerberg, wie er die Welt bisher sah: Privatsphäre ist ein Konzept von gestern, ein Auslaufmodell. Die Menschen wollen und sollen alles teilen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen der öffentlichen und der privaten Person. Die Ära, so Mark Zuckerberg 2010, in der man für Kollegen ein anderes Image pflege als für andere Leute, sei bald vorbei. Und dann sagte Zuckerberg etwas wirklich Monströses: "Zwei Identitäten zu haben ist ein Beispiel für einen Mangel an Integrität." In einer Welt, in der ein solcher Satz zur Norm wird, ist Datenschutz nicht nur überflüssig, sondern falsch. Datenschutz ist dann etwas für Menschen, die etwas zu verbergen haben, die sich auszeichnen durch "einen Mangel an Integrität".