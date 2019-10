"Generalisten werden es auf der Sales-Seite in Zukunft immer schwerer haben"

© Die Zeit Die Zeit baut ihre Vermarktung um

Der Zeit-Verlag startet mit einer neuen Vermarktungsorganisation ins Werbejahr 2020. Die Hamburger verstärken ihr Direktkundengeschäft unter der neuen B-to-B-Marke Zeit Media und verzahnen es in Form einer Matrix mit kreativen Querschnittsfunktionen (Client Solutions) inklusive der Veranstaltungs- (Convent) und Content-Marketing-Sparte (Tempus Corporate) des Hauses. Dieser Part der Vermarktung firmiert nun unter dem Label Zeit Studio. Schon in diesem Jahr will die Zeit ihre (sogar Print-) Werbeumsätze steigern – und sieht im gesamten Werbemarkt eine „Renaissance der Content-Qualität“.