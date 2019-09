In unserem Interview vor drei Jahren waren zentrale Themen mediales Selbstverständnis, Transparenz, Wahrheit und Unabhängigkeit. Sie meinten damals durchaus auch selbst­kritisch: "Ich glaube, man nimmt uns nicht mehr alles ab." Wie fällt denn Ihr Befund über den Zustand des Journalismus an sich heute aus? Differenziert, wie damals hoffentlich auch: Es gibt Dinge, die wir sehr gut können, und welche, wo wir Fehler machen. Ich glaube aber, dass der Journalismus in den letzten drei Jahren zumindest in Deutschland besser geworden ist, weil er aus Fehlern auch immer wieder lernt.



Worin sehen Sie das begründet? Hat hier eine gewisse Selbstreinigung der Branche stattgefunden? Ja. Medien sind sich selbst korrigierende Systeme, und gewisse blinde Flecken, die wir zweifelsohne hatten, sind inzwischen ganz gut ausgeleuchtet.