© ZDF / Laurence Chaperon ZDF-Chefredakteur Peter Frey

Am 1. April ist Peter Frey zehn Jahre Chefredakteur des Mainzer Senders. Im Interview mit HORIZONT erzählt er, wie er und seine Redaktionen in der Corona-Krise arbeiten, welche Sendungen er im Notfall gewährleisten will, was der Ausfall des Sportbetriebs für das Programm bedeutet, was er sich vom neuen Nachrichtenangebot ZDFheute verspricht - und auch, was Tagesschau.de besser macht.