Matthew, Jens-Uwe, Facebook will seine Videoplattform Watch mit einem neuen Programm anschieben. Worum geht’s dabei?

Henick: Wir bringen große digitale Publisher mit beliebten "Creators" zusammen, mit Celebrities, Prominenten und Influencern, die bereits über eine große Fangemeinde bei Facebook verfügen. Sie haben oft nicht die konzeptionellen und technischen Kapazitäten, ihre kreativen Ideen in vollem Umfang umzusetzen. In Kooperation mit den Publishern können sie das tun. Wir haben das Konzept bereits in den USA getestet und übertragen es nun auf weitere Länder. In Europa sind das insbesondere Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien.



Welche Partner haben Sie dafür bereits gefunden?