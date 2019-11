PETTER ARVIDSON, © Petter Arvidson / Bildbyran / imago images Biathlon-Ass Arnd Peiffer und seine Sportart sind das große Zugpferd im TV

Kein Thema bestimmt die gesellschaftspolitischen Debatten in diesem Jahr so sehr wie der Klimawandel und seine Folgen. Greta Thunberg und "Fridays for Future" sei Dank. Auch im Wintersport sind die Auswirkungen der Erderwärmung spürbar: Immer häufiger müssen Wettbewerbe abgesagt oder verschoben werden, die Events sind immer schwieriger planbar. Und das hat teils drastische Auswirkungen für die Sportler, die Fans und nicht zuletzt für die Sponsoren und Medien.