In welche Richtung entwickelt sich die crossmediale Messung von Werbeträgern - und wer gibt sie vor?

Es kommt Bewegung in das Thema crossmediale Reichweiten-Messung - doch ob das gut ist oder schlecht, muss sich erst noch zeigen. Unter Federführung der World Federation of Advertisers (WFA) arbeiten einige der weltweit größten Werbungtreibenden, Medien und Agenturen derzeit an einem gemeinsamen, global gültigen Messstandard für Bewegtbild. HORIZONT erklärt die Hintergründe - und die Rolle von Google und Facebook.