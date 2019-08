So langsam scheint sich der deutsche Werbemarkt wieder zu erholen. Nachdem die Brutto-Investitionen in Werbung im ersten Halbjahr 2019 meist stagnierten, deutet sich im Juli. Immerhin bedeuten Werbeausgaben in Höhe von knapp 2,1 Milliarden Euro brutto gegenüber dem Vorjahresmonat ein Plus von stattlichen 6,9 Prozent. Bislang hatte der "Peak" bei 2,7 Prozent im April gelegen. Auch für das gesamte Jahr weist Nielsen unter dem Strich ein Plus von knapp einem Prozent auf 16,9 Milliarden Euro aus. Die unterschiedlichen Mediengattungen können allerdings längst nicht alle von dem Mini-Aufschwung profitieren.