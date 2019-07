© 7Screen DOOH boomt

Aufschwung geht anders. Die Werbekonjunktur in Deutschland schwächelt merklich. Das zeigen einmal mehr die aktuellen Nielsen-Zahlen. Laut dem Werbeforscher haben Unternehmen hierzulande im ersten Halbjahr 2019 unter dem Strich 14,88 Milliarden Euro brutto in Werbung investiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein minimales Plus von 0,1 Prozent. Eigentlich vernachlässigbar. Bei den Medien gibt es dennoch Bewegung - bei manchen geht der Werbeumsatz nach oben, bei anderen nach unten.