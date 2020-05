Mehr zum Thema

Budgetkürzungen wegen Corona

Wo die Werbungtreibenden den Rotstift ansetzen

Das Interview, das die Teilnehmer des Digitalkongresses BeBeta mit BDZV-Präsident Mathias Döpfner am Mittwochnachmittag zu sehen bekamen, war vorab aufgezeichnet worden. Döpfner konnte also noch nichts wissen von der Entscheidung des AOK Bundesverbands , wegen der Art, wie Bild mit dem Virologen Christian Drosten umgeht, bis auf weiteres nicht mehr in der Boulevardzeitung zu werben.Womöglich hätte Döpfner dann nur noch mehr Verve in seine Stimme gelegt, als er sagte, die Ära der reinen Werbefinanzierung sei durch Corona „endgültig zu Ende“. Bei den Teilnehmern des diesmal rein digital veranstalteten Kongresses traf er damit einen Nerv.

Nach dem dicken Minus bei den von Nielsen erhobenen Brutto-Werbespendings konnte man es bereits ahnen: Die Unternehmen haben ihre Werbeinvestitionen hierzulande nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie massiv eingedampft. Eine Umfrage der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) unter ihren Mitgliedern zeigt nun, wie viel gekürzt wurde - und in welchen Kanälen.