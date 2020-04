Herr Schendel, die Bevölkerung auf der ganzen Welt soll momentan etwas tun, was das Schlimmste für die Außenwerbung ist: Sie soll zu Hause bleiben. Was passiert gerade mit Ihrer Gattung? Die Menschen sind in der Tat weniger unterwegs, aber es sind längst nicht alle zu Hause. Ein Großteil verlässt immer noch regelmäßig das Haus, um weiter zur Arbeit, zum Einkaufen oder spazieren zu gehen. Aber klar ist natürlich: Die Durchschnittskontakte pro Kampagne sinken, weshalb man jetzt einen höheren Werbedruck benötigt.