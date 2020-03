Der 11. September 2001, 9/11 also, gilt gemeinhin als Geburtstag des digitalen Journalismus. Die Menschen begannen, sich vermehrt online zu informieren. Als Geburtsfehler gilt, dass die Verlage Journalismus im Netz auch viele Jahre danach noch verschenkt haben. Die Leser gewöhnten sich an die Kostenlos-Kultur. Damit haben die klassischen Medien, deren Werbeeinnahmen in den vergangenen Jahren zum Großteil weggebrochen sind, bis heute zu kämpfen. Inzwischen aber steigt die Zahl der Digital-Abos. Die Leser sind sich zunehmend bewusst, dass Journalismus Geld kostet.