Patrick Stewart schlüpft wieder in die Rolle als legendären Captain Jean-Luc Picard

An "The Big Bang Theory" führte auch im Februar bei den meistgestreamten Serien des Monats kein Weg vorbei. Dahinter gab es allerdings viel Bewegung in den VoD-Ratings von Goldmedia: "Vikings" schafft den Sprung auf Platz 2, neu in den Top Ten sind die Amazon-Serien "Star Trek: Picard" und "Pastewka". Bei den Filmen hatte dagegen eine deutsche Eigenproduktion von Netflix die Nase vorne.