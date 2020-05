© Chromorange / imago images Das Gefaltete muss ins Rechteckige: Pressezustellung wird jetzt noch politischer als zuvor

Streit anstatt Einheit auf der letzten Meile: In der (Verteilungs-) Diskussion um die Subventionierung der Zustellung gedruckter Presseprodukte könnte es jetzt zum offenen Tauziehen der Gattungen kommen. So hinterfragen die Vertriebschefs von Spiegel und Bauer eine Gleichberechtigung der Anzeigenblätter in dieser Frage. Und zwischen BDZV und VDZ zeigt sich ein feiner Riss.