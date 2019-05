„Die meisten Allianzen bündeln Inventare und schnüren Rabattpakete – wir bündeln Ideen und kreieren Inhalte“, sagte Michael Samak, Geschäftsführer des Burda-Vermarkters BCN, in der vergangenen Woche auf einer Eventbühne der Digitalmesse OMR in Hamburg. Hinter diesen Worten steckt nicht nur Sales-Getrommel: Bei der vermarktungsgetriebenen Inhaltskonzeption scheinen P7S1 und Burda schon einen Schritt weiter zu sein als die Ad Alliance, die es unter ihrem gemeinsamen Konzerndach doch eigentlich einfacher haben sollte. Mit seiner zusätzlichen Content Alliance will Bertelsmann nun auch inhaltlich Gas geben.



Beide Bündnisse übertragen bestehende Formate zwischen den Partnern, etwa bei der Pro-Sieben-Show „Germany’s next Topmodel“ (GNTM). Hier tauchen Burda-Titel wie Instyle, Elle oder Harper's Bazaar und Elle in der TV-Sendung auf, umgekehrt berichteten die Magazine intensiv über GNTM.