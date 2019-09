© Christoph Michaelis Christian Schwecke von Media Impact

Seit einem halben Jahr steht Carsten Schwecke an der Spitze von Media Impact, dem gemeinsamen Vermarkter von Axel Springer und der Funke Mediengruppe. Im Interview mit HORIZONT erklärt der 43-Jährige, wie er für einen neuen Spirit im Unternehmen sorgen will, wie tief die Kooperation mit der Ad Alliance geht - und was hinter den "Pseudo-Wahrheiten" von Google und Facebook steckt.