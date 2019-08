© Tier Seit einigen Wochen häufiger in Großstädten zu sehen: E-Scooter

Verkehrsmittelwerbung auf Bussen, Taxis und Co ist Normalität. Aber was ist eigentlich mit E-Scootern? Die Tretroller scheinen sich schließlich in deutschen Städten als Fortbewegungsmittel etabliert zu haben. Doch die großen Anbieter haben kein Interesse daran, die freien Flächen auf ihren Scootern an Unternehmen zu verkaufen. Es gibt jedoch Ausnahmen.