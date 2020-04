© Screenshot: HORIZONT VDZ-Präsident Rudolf Thiemann, live zugeschaltet zur virtuellen Jahres-Pressekonferenz mit Geschäftsführer Stephan Scherzer und Sprecherin Antje Jungmann.

20,2 Milliarden Euro setzten die Magazinverlage 2019 um, kaum weniger als im Jahr zuvor. Aber was heißt das schon? Bis März liefen die Geschäfte gut, dann begann der Shutdown. Um 20 Prozent und in der Spitze bis zu 80 Prozent sind die Werbeeinnahmen eingebrochen, das Konferenzgeschäft liegt brach. Das trifft auch den VDZ. Der Publishers' Summit wird in diesem Jahr ausfallen.