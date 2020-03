© VDZ Stephan Scherzer

"Die Lage der Zeitschriftenverlage in Deutschland ist stabiler und robuster als in fast allen anderen Ländern", sagt Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Zeitschriftenverbands VDZ. Wie es jetzt weitergeht, sei aber völlig unsicher: "Die Corona-Krise ist ein nie dagewesener Stresstest für alle Systeme. Alle Branchen müssen sich auf die Folgen einstellen - natürlich auch die Medienindustrie." Im Interview äußert sich Scherzer auch zu einer Reihe weiterer Themen, zum Beispiel den Folgen von E-Privacy und der Dominanz von Google und Co. im digitalen Werbemarkt.