Warum die New York Times dieses Mal keinen Kandidaten unterstützen will

© dpa Die "New York Times" will keinen Präsidentschaftskandidaten unterstützen.

Seit es in den USA Tageszeitungen gibt, pflegen sie die Tradition, in der heißen Phase wichtiger Wahlen ihre ansonsten heilige Neutralität aufzugeben und ihr Gewicht hinter einen der Kandidaten zu werfen. Doch anstatt sich für einen Kandidaten auszusprechen, will die New York Times vor der Präsidentschaftswahl 2020 neutral bleiben. Für diese Entscheidung gibt es viel Kritik - aber auch Applaus.