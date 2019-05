Herr Wagner, seit April 2019 hat Pro Sieben Sat 1 eine neue Struktur. Der Vorstand ist verschlankt, darunter stehen die drei Sparten Entertainment, Content Production und Commerce mit jeweils zwei CEOs. Für die Vermarktung ist seither Michaela Tod zuständig. Wie ist die Arbeit in der neuen Konstruktion? Wir sind unter unserem CEO Max Conze noch konsequenter nach unserer Drei-Säulen-Strategie ausgerichtet, in der Pro Sieben Sat 1 seit 2018 aufgestellt ist. Die Bereiche werden von je zwei Co-CEOs geführt, der Vorstand konzentriert sich auf Holdingfunktionen. Das führt zu mehr Agilität, Effizienz und unternehmerischer Freiheit.



Ist das ein großer Unterschied zu der Zeit unter dem Anfang 2018 ausgeschiedenen CEO Thomas Ebeling? Der Vorstand war früher deutlich stärker in einzelne Geschäftsfelder eingebunden, die Führung eher zentral. Die Co-CEO-Struktur der Nucom, in der das Commerce-Geschäft gebündelt ist, war Vorbild für die anderen Säulen.