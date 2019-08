Chefredakteur und Vorstand in Personalunion? Moritz Döbler scheint sehr ambitioniert zu sein

Am 1. Oktober steigt Michael Bröcker in Berlin bei Gabor Steingarts Media Pioneer ein. Sein Nachfolger und damit künftiger Chefredakteur der Rheinischen Post wird Moritz Döbler, derzeit beim Bremer Weser-Kurier noch Chefredakteur und Vorstand in Personalunion.