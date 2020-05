Schon jetzt wird Michael Bröckers Auftritt am 27. Mai bei der BeBeta als einer der Höhepunkte des ausschließlich online übertragenen Digital-Kongresses angekündigt. Bröcker ist Chefredakteur des rein digitaljournalistischen Projekts The Pioneer – und das ist derzeit nicht nur der einzige große Launch eines Mediums. Es passt auch perfekt zu der Veranstaltung, die der bisher höchstens ansatzweise seinem neuen Namen gerecht werdende Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverlage (BDZV) organisiert.Hinzu kommt: Der Springer-Konzern mit BDZV-Präsident Mathias Döpfner an der Spitze ist maßgeblich an der Media Pioneer GmbH beteiligt: mit direkt etwas mehr als 36 Prozent. Weitere 10 Prozent sind dort zwischengeparkt und sollen bald als Leseraktien ausgegeben werden.The Pioneer, wie die Dachmarke heißt, zu der mehrere Newsletter und Podcasts zählen, will so etwas wie die deutsche Version von Axios aus den USA werden, mindestens aber die Berliner Variante von Politico aus Brüssel – ein weiteres digitaljournalistisches Projekt aus dem Hause Springer. Gemeinsames Kennzeichen: Klasse statt Masse.