Paul Hilder in der Netflix-Doku "The Great Hack"

Zur Premiere der Netflix-Dokumentation "The Great Hack" auf dem Sundance Film Festival Ende Januar publizierte Paul Hilder seine Recherchen über den Fall Cambridge Analytica. HORIZONT Online veröffentlicht sie – leicht gekürzt – in zwei Teilen erstmals in deutscher Sprache.geht es um eine junge Obama-Anhängerin, die erst zur Schlüsselfigur des Cambridge-Analytica-Skandals wurde - und dann zur Whistelblowerin. Im zweiten Teil zeichnet Hilder nach, wie Cambridge Analytica Rechtspopulisten und Oligarchen die Munition für ihren Meinungskrieg lieferte.