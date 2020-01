Margit Stumpp, die medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt am vorigen Montag bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und erzählt, was sie veranlasst hat, das Print-Abo ihrer Heimatzeitung zu kündigen. Eines Tages lag die Zeitung einfach nicht mehr wie gewohnt um Punkt 6 Uhr am Morgen im Briefkasten. Der Zusteller hatte seine Route geändert, weshalb das Blatt bei ihr erst zu einem späteren Zeitpunkt landete. Zu einer Umkehr war der Zusteller nicht zu bewegen, daran änderte sich auch gutes Zureden nichts.



"Wenn die Zeitung erst nach sechs Uhr zugestellt wird, dann brauche ich sie aber nicht mehr", dann sei sie bereits unterwegs, sagt Stumpp. Sie habe sich daher entschlossen, die Heidenheimer Zeitung fortan als E-Paper zu lesen.



Das Beispiel veranschaulicht, worum es ging an diesem Montagnachmittag: um die Zukunft des Printmarkts und lokaler Berichterstattung, und darum, ob es nicht sinnvoller wäre, ließen die Verleger ihre gedruckten Zeitungen sterben. Stattdessen rufen sie nach staatlicher Hilfe.