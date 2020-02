So will sich Rakuten TV gegen Netflix & Co. behaupten

© Screenshot Rakuten TV ist auch in Deutschland verfügbar

Heimlich still und leise hat der japanische E-Commerce-Riese Rakuten sein Streamingangebot Rakuten TV in Deutschland und vielen anderen europäischen Märkten etabliert. Im Gegensatz zu den meisten anderen Streamingdiensten ist ein Teil des Angebotes von Rakuten TV kostenlos - dafür muss der Nutzer Werbung in Kauf nehmen. Wie das Advertising-Video-on-Demand-Modell funktioniert und wie sich der Streamingdienst gegen Netflix & Co behaupten will.