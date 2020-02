© Disney Disney+ startet hierzulande erst Ende März 2020

Disney+ ist in den USA trotz des harten Wettbewerbs fulminant gestartet und verzeichnet schon jetzt über 26 Millionen Nutzer. Dabei kommt den Streamingdienst die riesige Film- und Serienbibliothek der Konzernmutter Disney zugute. In Deutschland geht Disney+ am 24. März online. Auch hierzulande dürfte das VoD-Portal die Karten auf dem Streamingmarkt neu mischen.