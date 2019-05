Youtube, Amazon und Netflix dominieren derzeit den digitalen Videomarkt. Seit dem Markteintritt der Abo-Dienste Netflix und Amazon Prime Video im Jahr 2014 hat die Begeisterung über die qualitativ hochwertigen Inhalte der US-Konzerne nicht mehr abgenommen, sie locken von Monat zu Monat neue Abonnenten an. Wie viele mittlerweile tatsächlich einen der beiden Bezahldienste nutzen, ist jedoch unklar. Weder Amazon noch Netflix berichten über ihre deutschen Abonnentenzahlen.



Laut einer Umfrage von Yougov aus dem März geben schon 70 Prozent der 14- bis 34-Jährigen an, mindestens ein Streaming-Abo abgeschlossen zu haben. Rund 50 Prozent sind bei Netflix, circa 35 Prozent bei Amazon. Bei den Über-35-Jährigen sagt immerhin jeder Fünfte, dass er ein Netflix-Abo hat, jeder Vierte einen Prime-Video-Zugang. Stimmen diese Zahlen, dann haben die US-Konzerne in den vergangenen vier Jahren einen gewaltigen Siegeszug hingelegt und lassen die hiesigen Player – vor allem die Privaten – alt aussehen.