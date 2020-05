Mehr zum Thema

Kriselndes Werbegeschäft

Abo-Geschäft bringt Spotify bisher gut durch Corona-Krise

Als Love Brand für Millionen junger, agiler und hörbegeisterter Menschen sieht sich die schwedische Audio-Plattform Spotify am liebsten. Doch die vielen ihr zufliegenden Herzen brachten dem Konzern bislang keinen wirtschaftlich durchschlagenden Erfolg. Auch 14 Jahre nach seiner Gründung ist Spotify nicht nachhaltig profitabel. Der Grund für das mäßig erfolgreiche Geschäftsmodell lässt sich leicht finden: Spotify ist im Musikstreaming groß geworden und leidet unter hohen Lizenzkosten, die es den Musiklabels und sonstigen Rechteinhabern zu zahlen hat. Da die Abgaben für jeden gestreamten Song anfallen, steigen die Kosten parallel zur Nutzung, so dass Spotify trotz riesigem Nutzerwachstum bis heute Milliarden Anlaufverluste angehäuft hat. Auch in diesem Jahr rechnet das Unternehmen mit einem operativen Minus von 150 bis 250 Millionen Euro.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify kann sich in der Corona-Krise bisher auf sein Abo-Geschäft verlassen. Im ersten Quartal kamen sechs Millionen zahlende Nutzer hinzu und Spotify hat jetzt 130 Millionen Abo-Kunden.

Um sich aus diesem Teufelskreis zu befreien, forciert Spotify seit einiger Zeit das Geschäft mit Podcasts und will mit ihnen hoch hinaus. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die größte Audio-Plattform der Welt zu werden. Podcasts spielen bei der Erreichung dieses Ziels eine große Rolle", hebt Sven Bieber, Head of Ad Sales Germany, hervor und wiederholt damit die Losung, die Gründer Daniel Ek bereits im März 2019 ausgegeben hat.