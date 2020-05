© G+J Die Zahlenchefs des Stern beim Interview: Carina Laudage und Frank Thomsen

Seit rund einem Jahr verantworten sie die Zahlen des Stern: Carina Laudage, Geschäftsführerin der G+J-Digitalmedien, und (Print-)Verlagsleiter Frank Thomsen. In ihrem ersten Interview erklären sie die „Zauberformel der Transformation“, Magazine zum Plattformgeschäft – und wie sie das Gruner + Jahr-Flaggschiff in Print und Digital durch die Coronakrise manövrieren wollen. Und noch viel weiter in die Zukunft.