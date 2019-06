Es ist unglaublich, was alles nicht möglich ist in der digitalen Werbewelt, die sich ja eigentlich dadurch auszeichnen sollte, dass in ihr alles viel besser messbar ist als bei den alten, analogen Medien. Tatsächlich aber sorgen die gut abgeschirmten Walled Gardens von Google und Facebook dafür, dass von Transparenz nicht die Rede sein kann. Was da von wem genau gemessen wird und wie das alles vernünftig vergleichbar ist, das ist ein Thema, das die Branche seit Jahren umtreibt und quält.



Die deutschen Joint Industry Committees und allen voran die AGF Videoforschung mühen sich redlich, Licht ins Dunkel zu bringen – wie erfolgreich das gelingt, darüber lässt sich trefflich streiten. Nun aber präsentiert die seit Anfang des Jahres amtierende AGF-Vorsitzende Kerstin Niederauer-Kopf ein Pilotprojekt, das, läuft alles wie geplant, einen großen Schritt nach vorne bedeuten könnte.