© David Maupile/Der Spiegel Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann

Heißer Herbst: In Hamburg neigen sich die Sommerferien dem Ende zu. Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann trat bereits an diesem Montag wieder an, nach vier Wochen Urlaub – der ersten Auszeit nach seinem turbulenten ersten halben Jahr an der Spiegel-Spitze. Harte Monate, vor allem wegen der Aufarbeitung der Relotius-Fälschungsaffäre, die sich vor seinem Amtsantritt abgespielt hatte, und wegen der Vorbereitung der Fusion der Print- und Online-Redaktionen. Beide Themen werden Klusmann auch im Herbst noch einige Kraft kosten.