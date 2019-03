© Dontworry Ullrich Fichtner tritt nach dem Relotius-Fall als Spiegel-Chefredakteur zurück

Der Spiegel muss seine Chefredaktion neu formieren, ehe sie in der geplanten Konstellation auch nur einen Tag zusammen gearbeitet hat. Denn Co-Chefredakteur Ullrich Fichtner tritt in Folge der Relotius-Affäre nicht an. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Und in den Ebenen darunter verliert der designierte Blattmacher Matthias Geyer sogar zwei Jobs.