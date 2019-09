© Handelsblatt Media Group Andrea Wasmuth und Christian Sellmann leiten Solutions by HMG

Wohl keine deutsche Verlagsorganisation hat in diesem Sommer ihre Vermarktung so grundlegend umgebaut wie DvH Medien, die Medienholding des Dieter von Holtzbrinck. Zur Erinnerung: Handelsblatt Media Group (HMG), Zeit und Tagesspiegel bearbeiten ihre Kunden künftig in Eigenregie; der bisherige Portfolio-Vermarkter IQ Media schrumpft radikal und soll sich nur noch um wenige übergreifende Werbeprodukte und um Mediaagenturen kümmern. Für die HMG-Vermarktungsparte Solutions, die bisher "360 Grad" hieß, führt der Umbau dagegen zu einem massiven Zugewinn an Arbeit, Personal und Bedeutung.