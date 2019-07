Nach wie vor redet die gesamte Fachwelt über den Medienkanal Voice mit Smartspeakern und Podcasts – doch im Alltag der Menschen kommen mittlerweile nur Letztere so langsam an. Die interaktiven Lausch- und Lautsprecher hingegen sind von einer breiten Akzeptanz weiter entfernt denn je: So ist der Anteil der Smartphone-Nutzer, die zu wissen glauben, was smarte Speaker samt Sprachassistenten sind, im vergangenen Jahr nicht weiter gestiegen, sondern sogar leicht gesunken, um einen Prozentpunkt auf 81 Prozent. Viel wichtiger ist aber: