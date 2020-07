In diesen Medien wird Werbung stark beachtet – und diese würden am meisten vermisst

© Colourbox 47 Prozent der Regionalzeitungsleser nutzen immer noch Print

Was ist wahr, was ist falsch in Zeiten von Corona und einer komplexen weltpolitischen Lage – und wie sehr vertrauen die Bundesbürger den „sozialen“ Netzwerken dabei (nicht), gerade im Vergleich zu Zeitungen? Eine Score-Studie liefert dazu spannende Zahlen. Ebenso zur Frage, welche Medien die Menschen am meisten vermissen würden, wo Werbung wirkt – und wie unterschiedlich Print, E-Paper und Anzeigenblätter genutzt werden.