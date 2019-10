So entwickeln sich die Netto-Werbeumsätze der Medien

© Gerd Altmann auf Pixabay Wer bekommt wieviel vom Werbekuchen ab?

In welche Kanäle fließen künftig die Marketingbudgets der Unternehmen? Angesichts der nach wie vor großen Abhängigkeit von Werbeerlösen gibt es derzeit wohl kaum eine Frage, die Medien und Vermarkter so umtreibt wie diese. Eine sehr ausführliche Antwort darauf hat jetzt PwC abgeliefert. Das Beratungsunternehmen hat neben eigenen Marktdaten auch solche von Branchenverbänden wie ZAW, BDZV und VDZ ausgewertet und wagt nun gemeinsam mit dem Marktforscher Ovum einen Blick in die Zukunft. Die Zahlen, die HORIZONT Online im Detail vorstellt, zeigen unter anderem, wie massiv Google Werbebudgets abgreift. Aber es gibt auch klassische Medien, die im Digitalen wachsen.