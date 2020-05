Otto-Manager Torsten Ahlers: "Man sollte nicht immer nur auf Amazon schauen, de facto ist Alibaba schon viel weiter, das geben unter der Hand sogar Amazon-Mitarbeiter zu."

von Klaus Janke

Mitten in der Coronakrise stehen bei Otto alle Zeichen auf Angriff. Der Hamburger Handelskonzern will mit. Gleichzeitig geht mit Otto Retail Media eine zentrale Unit für das Werbegeschäft an den Start. Deren Leiter Torsten Ahlers erklärt im Interview, welche Strategie dahintersteckt und mit welchen Angeboten er Werbekunden locken will.