Das 4. Quartal 2019 ist für Amazon so gut gelaufen, dass selbst die kühnsten Prognosen der Analysten übertroffen wurden: Über 87 Milliarden US-Dollar Umsatz, 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum – ein Rekordhoch, das sich dann auch in einem "All Time High" an der Börse niederschlug. Die Werbeeinnahmen steuern immer noch einen sehr bescheidenen Anteil bei, der im Jahresbericht unter "Others" verbucht wird.



Aber sie wachsen noch schneller als der gesamte Amazon-Kuchen: 4,8 Milliarden US-Dollar fielen im Jahresendquartal an, ein Plus von 41 Prozent. Im Gesamtjahr 2019 hat Amazon über Werbung rund 14 Milliarden US-Dollar eingestrichen. Zum Vergleich: Google und Facebook liegen mit Werbeumsätzen von 134 Milliarden beziehungsweise 70 Milliarden US-Dollar weit vorn.