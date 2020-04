Wie die Score Media Group trotz Corona im Frühjahr ein Werbeplus schaffen will

© Bettina Theisinger Zumindest bei Carsten Dorn und seiner Score Media Group laufen die Geschäfte derzeit ganz gut

Da reibt man sich verwundert die Augen: Die Score Media Group, das Vermarktungsbündnis von 30 regionalen Zeitungsverlagen, rechnet im 2. Quartal mit einem Anzeigenplus. Und das, obwohl so gut wie alle Medienvermarkter in den kommenden Monaten heftigste Corona-Werbeeinbrüche befürchten, besonders die Zeitungen. Was läuft bei Score anders?