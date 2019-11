Die Aktivisten von "Fridays for Future" (FfF) waren überrascht vom Angebot zur freundlichen Übernahme, aber sie nahmen es bereitwillig an. Schließlich durften sie eine Zeitung selbst gestalten, Inhalte bestimmen, Gesprächspartner wählen, ihre ganz eigene Perspektive darlegen. So geschehen am 20. September, als die Frankfurter Rundschau (FR) anlässlich des internationalen Klimastreiktags ihre "Redaktion für sie geräumt hat", wie Bascha Mika das nennt.



Die Frankfurter Gruppe von "Fridays for Future" führte also einen Tag lang Regie bei der FR.