An den Aushängen mussten sich die Mitarbeiter der Axel Springer AG am Montagmorgen erst einmal orientieren. Die Bild- und Welt-Leute hatten in ihre jeweiligen Newsrooms zu gehen, das war klar. Die von Media Impact hatten sich an der Bild-Bar im 10. Stock einzufinden, die von Sales Impact im Raum „Ernst Cramer“. Das Sportressort der Welt wurde in den Projektraum der Chefredaktion einbestellt und so weiter. Die Liste war lang. Für alle gemeinsam galt: Um zwölf Uhr mittags wird es ernst. Jedem war klar: Es wird Opfer geben, und davon nicht wenige.



Zwar betonte Axel Springer in der Mitteilung an die Mitarbeiter (siehe Kasten) ebenso wie in der an die Presse: