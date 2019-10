© Funke Seit vergangener Woche lockt "I am by Laura Malina Seiler" werbefrei um Käuferinnen

Welchem Verlag gebührt in diesem Jahr die Krone bei Neugründungen – einer Disziplin, die in Zukunft weiter wichtiger wird? Es sieht so aus, als mache diesmal die Funke Mediengruppe das Rennen. Deren neuestes Magazin wirbt sogar damit, keine Werbung zu drucken. Derweil schickt G+J seinen Titel Boa auf die Reservebank.