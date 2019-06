Die 3. Staffel von "Babylon Berlin" wird im Winter zu sehen sein

von Bettina Sonnenschein

Die größten TV-Coups präsentieren die Fernseh-Vermarkter erst auf den Screening Days in Köln. So lange hält das Rätselraten an. Ein paar Top-Programmpunkte haben die in der Gattungsinitiative Screenforce vereinten Sender doch schon verraten.