© Uwe Aufderheide für Bauer/G+J „Sympathy meets Strategy“: Bauer-Vertriebschef Heribert Bertram (l.) und G+J-Operations-Geschäftsführer Oliver Radtke

Auf den Vertriebsetagen der Bauer Media Group und von Gruner + Jahr fällt die Sommerpause in diesem Jahr aus. Denn mit Hochdruck zimmern beide Verlage an ihrer Gemeinschaftsfirma. Nun zeigt sich, dass sie damit angesichts branchenweit sinkender Einzelverkäufe nicht nur Kosten sparen wollen, sondern offensiv auch strategische Ziele verfolgen. Vor allem in den großen Supermärkten, mit Daten und Ideen.