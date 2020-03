So können Podcaster ihre Inhalte monetarisieren

© pixabay

Bei mehr als 500 Einreichungen wird die Wahl zur Qual: Aus dieser Masse konnten Podcast-Hörer ihr Lieblingsformat für die Kategorie Publikumspreis des 1. Deutschen Podcastpreises auswählen, der dieser Tage erstmals vergeben werden soll. Die enorme Zahl steht exemplarisch dafür, dass das Thema Podcast gerade zu den heißen gehört. Es wird, so sagt Tina Jürgens, Geschäftsführerin vom Podcast-Netzwerk Zebra-Audio.net, im Jahr 2020 „in Deutschland einen weiteren Höhepunkt erreichen“. Wohlgemerkt: vermutlich einen Höhepunkt in Sachen Erzählformate und Angebotsfülle. Bezüglich der Monetarisierung ist dagegen noch kein Gipfel in Sicht.